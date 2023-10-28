ومن غيره.. ثنائية بيلينجهام تحسم كلاسيكو الأرض لـ ريال مدريد على حساب برشلونة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

احتفال جود بيلينجهام بهدف ريال مدريد الثاني في برشلونة

حسم ريال مدريد الكلاسيكو بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف بسيناريو اعتاد عليه الفريق في الموسم الحالي بتأخره ثم العودة وتحقيق الفوز.

المباراة أقيمت على ملعب برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد جود بيلينجهام بينما سجل إلكاي جوندوجان هدف برشلونة.

أخبار متعلقة:
لا يعرف الرحمة أمام الصاعدين.. هاتريك نيكيتاه يقود أرسنال لسحق شيفيلد بخماسية هدف هاري كين من قبل منتصف الملعب يزين فوز بايرن بثمانية على دارمشتات مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عن النقطة الـ 24.

وبهدفه ضد ريال مدريد أصبح جوندوجان قد سجل في كلاسيكو إسبانيا وكلاسيكير ألمانيا بقميص دورتموند ضد بايرن وفي دربي مانشستر بقميص مانشستر سيتي.

ووصل بيلينجهام لهدفه الـ 13 بقميص ريال مدريد في 13 مباراة.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما لعب برشلونة بثلاثي في خط الدفاع مكون من رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وإنيجو مارتينيز.

أحداث المباراة

تقدم برشلونة مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق إلكاي جوندوجان بعد خطأ مشترك من دافيد ألابا وأوريلين تشواميني لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 16 منع القائم الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة من فيرمين لوبيز بعد خطأ من توني كروس.

القائم تدخل من جديد في الشوط الثاني ومنع هدفا جديدا لبرشلونة عن طريق إنيجو مارتينيز برأسية ارتدت لأرواخو الذي سدد ولكن كيبا تألق وتصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة الـ 61 دخول روبرت ليفاندوفسكي بديلا بعد عودته من الإصابة بدلا من فيران توريس.

وبعد دقيقتين دخل لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من رودريجو وتوني كروس.

المشاركة هي الـ 500 لمودرينش بقميص ريال مدريد.

وسدد تشواميني تسديدة قوية في الدقيقة الـ 67 ولكن شتيجن تألق في التصدي.

وبعد دقيقة واحدة وبصاروخية سجل بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد بتسديدة عجز شتيجن عن التعامل معها.

وشارك لامين جمال كبديل مع برشلونة في الدقيقة الـ 77 ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الكلاسيكو.

وفي الدقيقة الـ 91 سجل بيلينجهام هدف الفوز بعد تمريرة من مودريتش جاءت أمام المرمى للفتى الإنجليزي الذي وضع الكرة من بين أقدام شتيجن.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد رايو فايكانو على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما سيحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تير شتيجن: ريال مدريد انتصر بهدف بعد ارتداد الكرة.. ولم يفعلوا الكثير للفوز انتهت كلاسيكو الأرض - برشلونة (1)-(2) ريال مدريد تشكيل الكلاسيكو - خماسي دفاعي.. وفيران توريس يقود هجوم برشلونة تشكيل الكلاسيكو - ميندي ظهير أيسر.. وبيلينجهام يقود الهجوم سؤال من عمر كانوتيه إلى الدوري الإنجليزي والإسباني بسبب فلسطين قائمة برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام ريال مدريد.. وغياب دي يونج وبيدري رغم شائعات الخلافات مع المدرب.. الكشف عن سبب توقف قائد لاس بالماس عن اللعب مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر
أخر الأخبار
تير شتيجن: ريال مدريد انتصر بهدف بعد ارتداد الكرة.. ولم يفعلوا الكثير للفوز 4 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1) (1) المقاولون.. زد (0) (0) سموحة.. العارضة تمنع الثاني 26 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - زيكو وشادي أساسيان في هجوم زد.. وفادي فريد يعود لقيادة سموحة 41 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عودة مابولولو لقيادة الاتحاد.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب 45 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول في الدوري.. هدف بلحاج ينصر الجونة على فاركو 59 دقيقة | الدوري المصري
ومن غيره.. ثنائية بيلينجهام تحسم كلاسيكو الأرض لـ ريال مدريد على حساب برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
هدف هاري كين من قبل منتصف الملعب يزين فوز بايرن بثمانية على دارمشتات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا