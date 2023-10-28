ومن غيره.. ثنائية بيلينجهام تحسم كلاسيكو الأرض لـ ريال مدريد على حساب برشلونة

حسم ريال مدريد الكلاسيكو بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف بسيناريو اعتاد عليه الفريق في الموسم الحالي بتأخره ثم العودة وتحقيق الفوز.

المباراة أقيمت على ملعب برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد جود بيلينجهام بينما سجل إلكاي جوندوجان هدف برشلونة.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عن النقطة الـ 24.

وبهدفه ضد ريال مدريد أصبح جوندوجان قد سجل في كلاسيكو إسبانيا وكلاسيكير ألمانيا بقميص دورتموند ضد بايرن وفي دربي مانشستر بقميص مانشستر سيتي.

ووصل بيلينجهام لهدفه الـ 13 بقميص ريال مدريد في 13 مباراة.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثلاثي هجومي مكون من بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما لعب برشلونة بثلاثي في خط الدفاع مكون من رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وإنيجو مارتينيز.

أحداث المباراة

تقدم برشلونة مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق إلكاي جوندوجان بعد خطأ مشترك من دافيد ألابا وأوريلين تشواميني لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

video:1

وفي الدقيقة الـ 16 منع القائم الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة من فيرمين لوبيز بعد خطأ من توني كروس.

القائم تدخل من جديد في الشوط الثاني ومنع هدفا جديدا لبرشلونة عن طريق إنيجو مارتينيز برأسية ارتدت لأرواخو الذي سدد ولكن كيبا تألق وتصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة الـ 61 دخول روبرت ليفاندوفسكي بديلا بعد عودته من الإصابة بدلا من فيران توريس.

وبعد دقيقتين دخل لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من رودريجو وتوني كروس.

المشاركة هي الـ 500 لمودرينش بقميص ريال مدريد.

وسدد تشواميني تسديدة قوية في الدقيقة الـ 67 ولكن شتيجن تألق في التصدي.

وبعد دقيقة واحدة وبصاروخية سجل بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد بتسديدة عجز شتيجن عن التعامل معها.

video:2

وشارك لامين جمال كبديل مع برشلونة في الدقيقة الـ 77 ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الكلاسيكو.

وفي الدقيقة الـ 91 سجل بيلينجهام هدف الفوز بعد تمريرة من مودريتش جاءت أمام المرمى للفتى الإنجليزي الذي وضع الكرة من بين أقدام شتيجن.

video:3

Goal!



Jude Bellingham at the death! Real Madrid have won El Clasico!#beINLIGA #ELCLÁSICO pic.twitter.com/GQxCv1s4UG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 28, 2023

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد رايو فايكانو على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما سيحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد.