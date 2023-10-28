هدف هاري كين من قبل منتصف الملعب يزين فوز بايرن بثمانية على دارمشتات

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

هاري كين

سحق بايرن ميونيخ نظيره دارمشتات بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الألماني والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا

وسجل هاري كين هدفا رائعا من قبل منتصف الملعب ولم يكتف بذلك بل سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الألماني.

وأصبح هاري كين قائد منتخب إنجلترا أول لاعب يسجل 12 هدفا في تاريخ الدوري الألماني في أول تسع مباريات له.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق البافاري للنقطة الـ23 في صدارة الدوري الألماني بشكل مؤقت وبفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دارمشتات عند النقطة السابعة في المركز الـ14.

ويلعب غدا الأحد باير ليفركوزن في الجولة ذاتها ضد فرايبورج.

التشكيل

شهد تشكيل بايرن ميونيخ عودة قائده وحارس مرماه مانويل نوير بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

ودفع توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ بقوته الضاربة بوجود هاري كين في الهجوم ومن خلفه الثلاثي ليروي ساني وجمال موسيالا وكينجسلي كومان.

بينما هاجم تروستن ليبيركنيخت المدير الفني لدارمشتات بثنائي هجومي لوكا بفيفير وتيم سكاركي.

وصف المباراة

رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا إن الإثارة كانت حاضرة في أحداثه.

وفي الدقيقة الرابعة حصل جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ على البطاقة الحمراء بسبب عرقلة لاعب دارمشتات المنطلق نحو المرمى.

وطالب لاعبو بايرن ميونيخ باحتساب ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو ألغت القرار ليبقى كل شيء كما هو عليه.

وشهدت الدقيقة 21 البطاقة الحمراء الثانية في المباراة والتي كانت من نصيب كلاوس جياسولا مدافع دارمشتات بعد حصوله على إنذار، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو عدل حكم المباراة القرار وطرده.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 41 تلقى دارمشتات الطرد الثاني وهذه المرة كان من نصيب ماتي ماجليكا ليكمل الفريق الضيف المباراة بتسعة لاعبين.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ بايرن ميونيخ أهدافه الثمانية بداية من الدقيقة 51 والذي افتتحها هاري كين بضربة رأسية بعد عرضية من نصير مزراوي.

وفي الدقيقة 56 أضاف ليروي ساني الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 60 من صناعة كين بعد تسديدة أرضية على يسار حارس المرمى.

وأضاف ساني الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة من كومان وسددها الجناح الألماني لتسكن شباك دارمشتات.

هدف رائع من قبل منتصف الملعب

وفي الدقيقة 69 سجل كين الهدف الرائع من قبل منتصف الملعب بعدما خرج مارسيل شوهين من مرماه ليسدد كين مباشرة في المرمى ويسجل الهدف الثاني له والخامس لبايرن ميونيخ.

وجاء دور توماس مولر في التسجيل عند الدقيقة 71 من صناعة نصير مزراوي بعدما مرر الكرة للألماني ويسجل مباشرة الهدف السادس.

وأحرز موسيالا الهدف الثاني له والسابع لفريقه بعد صناعة من مولر وسددها موسيالا على يسار حارس المرمى.

وأنهى كين حفلة الأهداف لفريقه بتسجيله الهدف الثامن له فريقه والثالث له بعد تمريرة من ساني ويكمل "الهاتريك".

بايرن ميونيخ دارمشتات الدوري الألماني هاري كين
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