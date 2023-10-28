مؤتمر مدرب الوداد: الأكثر استعدادا بدنيا سيفوز بالدوري الإفريقي.. وأوناجم: هدفنا اللقب

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

عادل رمزي - محمد أوناجم

شدد عادر رمزي المدير الفني لـ الوداد المغربي وكذلك محمد أوناجم لاعب الفريق على تركيزهم الأساسي لتخطي عقبة الترجي التونسي وحصد لقب الدوري الإفريقي.

ويلتقي الوداد مع الترجي غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وقال عادل رمزي في المؤتمر الصحفي: "تركيزنا الأساسي على حالة اللاعبين الفنية. وكما قلت سابقا فإن الفريق الذي سيفوز باللقب هو الأكثر تحضيرا على المستوى البدني".

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وأضاف "علينا أن نرفع من التدريبات البدنية من أجل تفادي معاناة اللاعبين من الإجهاد".

وتابع "أقيم نقاط قوة وضعف الخصم، لكن نركز على فريقنا".

وأكمل "إذا لعبنا كما يجب نستطيع الفوز على أي فريق".

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ومن جانبه قال محمد أوناجم في المؤتمر الصحفي: "المباراة المقبلة ليست سهلة، إنها مباراة خاصة وكل اللاعبين متحفزين من أجل تأمين الانتصار والوصول للنهائي".

وأتم "الفريق يضم لاعبين مهاريين ونمتلك علاقة رائعة مع المدرب، الأمر أشبه بعائلة كبيرة، والهدف الأكبر هو حصد اللقب".

وتفوق الوداد على إنيمبا النيجيري برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

في المقابل تأهل الترجي بالفوز 3-1 في مجموع المباراتين.

وعلى الجهة الأخرى سيلتقي الأهلي مع صنداونز الجنوب إفريقي.

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