انتهت في الدوري - الجونة (1)-(0) فاركو.. فوز الجونة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج لاعب الجونة

يلعب الجونة ضد فاركو ضمن الجلة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد فاركو.

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نهاية المباراة بفوز الجونة بهدف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 انفراد تام من سيف تيري لكن احمد مسعود يتألق من جديد ويمنع التعادل

ق26 أحمد مسعود حارس الجونة ينقذ هدف محقق ويحول الكرة إلى ركلة ركنية

ق24 خروج ياسين مرعي لاعب فاركو ودخول غزمي غوما بدلا منه

ق18 أحمد بلحاج يسجل الهدف الأول بعد عرضية متقنة من أيمن موكا داخل منطقة الجزاء تابعها بنجاح

ق16 انطلاقة خطيرة من سيف تيري لاعب فاركو وتسديدة قوية يبعدها دفاع الجونة

ق13 تمريرة بينية من ايمن موكا في اتجاه أرنولد ولكن محمد سعيد شيكا حارس فاركو يتدخل ويبعدها

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو الجونة
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