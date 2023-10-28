التشكيل - ثنائي هجومي يقود فاركو.. وبلحاج أساسي لـ الجونة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

فاركو ضد الجونة

يقود الثنائي سيف تيري واحمد شريف هجوم فاركو في مواجهة الجونة.

ويلعب فاركو أمام الجونة بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وأعلن خالد جلال مدرب فاركو تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

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وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي

خط الوسط:كينجسلي سوكاري - محمد فخري - وليد علي - شكري نجيب

خط الهجوم: سيف تيري - أحمد شريف

وتولى خالد جلال قيادة فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو.

في المقابل يعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على المغربي أحمد بلحاج في تشكيل فريقه أمام فاركو.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي

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