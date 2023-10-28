تشكيل الكلاسيكو - خماسي دفاعي.. وفيران توريس يقود هجوم برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيخوض الكلاسيكو.

ويلعب برشلونة على ملعبه ضد ريال مدريد في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد خماسي في خط دفاع برشلونة، بينما يلعب جافي وفيران توريس وحيدان في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي.

الوسط: جافي – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: روبيرت ليفاندوفسكي – رافينيا – إنياك بينيا – ماركوس ألونسو – أوريول روميو - جول كوندي – أسترالاجا – لامين جمال – كاسادو – كوبارسي – مارك جويو – فورت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.