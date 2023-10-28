تشكيل الكلاسيكو - ميندي ظهير أيسر.. وبيلينجهام يقود الهجوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيخوض الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد فيرلان ميندي كظهير أيسر، بينما يقود توني كروس وسط الملعب برفقة فيديريكو فالفيردي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: رودريجو – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – بينييرو – ناتشو فيرنانديز – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن جيرونا المتصدر.