الشيبي ضمن قائمة المغرب الأولية في تصفيات كأس العالم

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 14:21

كتب : أحمد الخولي

البنك الأهلي - بيراميدز - محمد الشيبي

تواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضمن القائمة الأولية لمنتخب المغرب تحضيرا لتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: الكونغو وزامبيا وتنزانيا وإريتريا والنيجر.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع محمد الشيبي الظهير، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلس الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

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وأوضح الاتحاد المغربي في خطابه أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم 16 نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم.

وكذلك مباراة تنزانيا في دار السلام يوم 21 من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من 13وحتى 21 نوفمبر.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق.

وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

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