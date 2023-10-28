الدوري السعودي - بروزفيتش خارج حسابات النصر أمام الفيحاء

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

بروزوفيتش ورونالدو

خرج مارسيلو بروزوفيتش من حسابات لويس كاسترو مدرب النصر خلال مواجهة الفيحاء.

ويلعب النصر أمام الفيحاء مساء السبت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كاسترو اخرج بروزوفيتش من حساباته أمام الفيحاء.

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وأوضحت التقارير أن بروزوفيتش سيغيب عن مواجهة النصر أمام الفيحاء لعدم الجاهزية.

في المقابل استقر كاسترو على الدفع بالثلاثي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو في هجوم فريقه أمام الفيحاء على ان يتواجد عبد الرحمن غريب على مقاعد البدلاء.

ويسعى النصر للحصول على نقاط مباراة الفيحاء والوصول إلى النقطة 25 والانفراد بوصافة جدول ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال المتصدر برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

الدوري السعودي النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش
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