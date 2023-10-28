قائمة برشلونة - عودة ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي أمام ريال مدريد.. وغياب دي يونج وبيدري
السبت، 28 أكتوبر 2023 - 12:35
كتب : FilGoal
شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد عودة الثلاثي، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي.
ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد عصر السبت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.
كما يتواجد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو في قائمة المدرب تشافي هيرنانديز.
فيما يغيب الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري لعدم التعافي من الإصابة.
🔴 قائمة برشلونة للكلاسيكو تشهد تواجد ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي وغياب دي يونج وبيدري pic.twitter.com/sSKjKEcD56— FilGoal (@FilGoal) October 28, 2023
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد كالتالي:
حراس المرمى: تير شتيجن- إنياكي بينيا- أندر استرالاجا
الدفاع: رونالد أراوخو- إنييجو مارتينيز- أندريس كريستينسن- جوليس كوندي- أليخاندرو بالدي- جواو كانسيلو- ماركوس ألونسو- هيكتور فورت- باو كوبارسي
الوسط: جافي- إلكاي جوندوجان- أوريل روميو- فيرمين لوبيز- مارك كاسادو - رافينيا
الهجوم: فيران توريس- جواو فيليكس- لامين جمال- روبرت ليفاندوفسكي - مارك جويو
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة بعد مرور 10 جولات.