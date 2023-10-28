مدافع صنداونز: نعرف قيمة الأهلي.. ولا مجال للأخطاء

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

صنداونز

شدد موسى ليبوسا مدافع صنداونز على صعوبة مهمة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال ليبوسا عبر موقع: "timeslive" الجنوب إفريقي: "نعرف قيمة الأهلي في القارة جيدا. لن يكون الأمر سهلا، علينا فقط أن نثق في أنفسنا ونعمل بجد".

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وأضاف "كل شيء يسير على ما يرام ويجب علينا التركيز بشكل كامل طوال المباراة. لا يمكنك تحمل ارتكاب أي أخطاء في مثل هذه المباريات".

واختتم "سنحاول تفادي الأخطاء والاستفادة من كل فرصة تتاح لنا من أجل تسجيل الأهداف".

وكان الأهلي تأهل لنصف النهائي عقب تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

أما صنداونز فتغلب على بترو أتليتكو الأنجولي (2-0) في مجموع المباراتين.

ويلعب الترجي التونسي أمام الوداد المغربي في نصف النهائي الآخر.

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