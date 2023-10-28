كالوشا: وكلاء أبلغوني برغبة الزمالك في ضمي.. وأحلم باللعب مع ريال مدريد

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

أحمد كالوشا - إنبي

لا يمانع أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك شرط التوصل إلى اتفاق مع إنبي.

وساهم كالوشا في فوز إنبي على الزمالك 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وقال كالوشا عبر "إم بي سي مصر": "أبلغني وكلاء لاعبين برغبة نادي الزمالك في ضمي. عقدي ممتد مع إنبي لمدة 5 سنوات. اللعب في الاهلي او الزمالك شرف كبير"

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وكشف "والدي زملكاوي متعصب ووالدتي أهلاوية متعصبة، بينما أنا أحلم باللعب في ريال مدريد".

وأتم "أعمل على تطوير قدراتي خاصة في استغلال الكرات الثابتة وتسجيل الأهداف لفريقي بجانب دوري الدفاعي".

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

الزمالك إنبي ريال مدريد
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