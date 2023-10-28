قفة: الأهلي لم يفاوضني.. وهذا سبب فشل انتقالي لـ الزمالك

كشف أحمد أمين "قفة" مهاجم نادي إنبي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه بعد ظهوره بمستوى رائع.

وسجل قفة هدف فوز إنبي على الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

وقال "قفة" عبر "إم بي سي مصر": "كامل تركيزي في الوقت الحالي مع نادي إنبي. الزمالك دخل في مفاوضات جادة لضمي بداية الموسم ولكن إيقاف القيد تسبب في إيقافها. الأهلي لم يتحدث معي".

وأوضح "لا أمانع الانضمام للأهلي أو الزمالك ولكني سأبحث عن المكان الذي يوفر لي فرصة اللعب بشكل أكبر وتحقيق هدفي بالتواجد مع منتخب مصر".

قفة قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "توقعت أن أسجل الهدف والحمد لله استطعت أن أهدي فريقي الـ 3 نقاط، وأهدي الهدف لزوجتي".

ثم أضاف عبر أون تايم سبورتس قائلا: "تركيزي كان على الفوز وليس التسجيل، والأهم أننا حققنا الفوز".

وأكمل عن مستقبله: "أركز في مشواري مع إنبي ويتبقى موسمين في عقدي، وأي شيء سيحدث سيكون من خلال النادي".

وأتم "طموحي الآن هو ارتداء قميص منتخب مصر".

هل تعلم - أن "قفة" هو لقب العائلة وليس أوفا كما تُكتب. (طالع معلومات أكثر عن لاعبي الدوري المصري من خلال كرنفال في الجول)

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