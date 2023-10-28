رغم شائعات الخلافات مع المدرب.. الكشف عن سبب توقف قائد لاس بالماس عن اللعب

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

جوناثان فييرا - لاس بالماس

وضع جوناثان فييرا قائد لاس بالماس مسيرته على المحك وتوقف مؤقتا من أجل مساعدة زوجته المريضة في رحلة علاجها من سرطان الرحم.

جوناثان فييرا

النادي : لاس بالماس

لاس بالماس

وخلال آخر مباراتين للاس بالماس في الدوري الإسباني لم يشارك اللاعب صاحب الـ34 عاما بشكل أساسي قبل غيابه عن لقاء ألميريا لتنتشر الأنباء عن خلافات بينه وبين مدربه جارسيا بيمينتا.

كما أن بعض الأنباء ذكرت احتمالية تفكير اللاعب في الرحيل إلى الدوري السعودي.

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لكن نشر فييرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له ولزوجته وكتب عليها "دائما هكذا مع ابتسامة، لقد كانت دائما أفضل سلاح لدينا، أحبك".

جاء ذلك بعد إعلان زوجته عن استئصال ورم سرطاني من الرحم.

وبعدها أعلن مدرب لاس بالماس دعمه الكامل للاعبه مؤكدا أن أهم شيء حاليا هو صحة زوجته.

ويعد جوناثان فييرا أحد أساطير لاس بالماس إذ ارتدى قميصه في أربع مناسبات مختلفة وإجمالا خاض معه 265 مباراة سجل خلالهم 77 هدفا وصنع 50 آخرين.

لاس بالماس جوناثان فييرا
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