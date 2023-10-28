ميندي: البداية السيئة كلفتنا الخسارة أمام الهلال

يرى إدوارد ميندي حارس مرمى أهلى جدة أن بداية فريقه السيئة أمام الهلال كلفته الخسارة.

وحقق فريق الهلال فوزا ثمينا على نظيره أهلي جدة، بنتيجة 3-1، في الكلاسيكو التي أقيم بينهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري السعودي.

وقال ميندي عبر قنوات "SSC SPORTS": "البداية السيئة للفريق واستقبال هدف مبكر كلفتنا الخسارة أمام الهلال".

وأضاف "عدنا في الشوط الثاني وضغطنا على الهلال بقوة وكنا قريبين من استكمال العودة لكن الهدف الثالث أنهى كل شيء".

الهدف الأول أتى بعد 45 ثانية فقط من انطلاق المباراة، بفضل كرة طولية أرسلها كاليدو كوليبالي ليتسلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ويسجلها في الشباك.

وهذا الهدف هو أسرع هدف في تاريخ مباريات الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

وهو أيضا ثاني أسرع هدف في تاريخ الهلال بالمسابقة ذاتها بعد هدف سلمان الفرج في مرمى الشعلة في 2013 (15 ثانية).

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كما أنه أسرع هدف يسكن شباك الأهلي في تاريخ الدوري.

بذلك يرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن التعاون أقرب ملاحقيه، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة النصر (22 نقطة) مع الفيحاء.

بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 22 نقطة في المركز الخامس.