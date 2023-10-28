مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات محليا وعربيا وأوروبيا.

ففي الدوري المصري سيواجه فاركو منافسه الجونة في الرابعة عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي السابعة مساء سيواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما في التاسعة مساء سيواجه زد نظيره الجونة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه تشيلسي منافسه برينتفورد في الواحدة والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في الرابعة عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه ولفرهامبتون منافسه نيوكاسل في السادسة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الدوري الإسباني سيواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في الكلاسيكو في الرابعة والربع عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي النصر مع الفيحاء في الدوري السعودي في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

ويواجه يوفنتوس منافسه هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

لمعرفة مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هنا