مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات محليا وعربيا وأوروبيا.

ففي الدوري المصري سيواجه فاركو منافسه الجونة في الرابعة عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي السابعة مساء سيواجه الاتحاد السكندري منافسه المقاولون العرب عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أخبار متعلقة:
بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما "نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه طبيب الزمالك: إصابة مصطفى شلبي ليست مقلقة.. ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة

أما في التاسعة مساء سيواجه زد نظيره الجونة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه تشيلسي منافسه برينتفورد في الواحدة والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في الرابعة عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه ولفرهامبتون منافسه نيوكاسل في السادسة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الدوري الإسباني سيواجه برشلونة منافسه ريال مدريد في الكلاسيكو في الرابعة والربع عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي النصر مع الفيحاء في الدوري السعودي في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

ويواجه يوفنتوس منافسه هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

لمعرفة مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة لها اضغط هنا

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الدوري المصري أرسنال تشيلسي
نرشح لكم
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة بي إن سبورتس: عودة خماسي برشلونة قبل الكلاسيكو مؤتمر تشافي: الكل يرد المشاركة في الكلاسيكو.. وهذا موقف ليفاندوفسكي ودي يونج موندو ديبورتيفو: محاولة أخيرة من ليفاندوفسكي لخوض الكلاسيكو مناورة الأزمة الاقتصادية.. برشلونة يبيع مقاعد كامب نو القديمة تير شتيجن: بيلنجهام عوض رحيل بنزيمة عن ريال مدريد.. وعلينا تجنب الأخطاء أدار الكلاسيكو مرتين وطرد ميسي.. مانزانو حكما لمواجهة برشلونة وريال مدريد
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم 28-10-2023 والقنوات الناقلة.. الكلاسيكو والدوري المصري والنصر 4 دقيقة | الدوري الإسباني
بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما 9 ساعة | الكرة الأوروبية
"نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه 9 ساعة | الوطن العربي
طبيب الزمالك: إصابة مصطفى شلبي ليست مقلقة.. ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة 10 ساعة | الدوري المصري
تامر مصطفى: الفعالية أهم من الاستحواذ.. وتدربنا على هدف قفة ضد الزمالك 4 أيام 10 ساعة | الدوري المصري
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف 10 ساعة | الكرة الأوروبية
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 11 ساعة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك