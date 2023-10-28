"نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

الميناء العراقي

"نأسف للسيناريو الذي حصل للميناء.. كنا نريد أن تكون المواجهة متكافئة، لكن ليس باليد حيلة. سنكتفي بصورة واحدة مرفقة بالخبر، احتراماً لنادي الميناء العظيم وجماهيره المحترمة".

هكذا نشرت صفحة فريق الكهرباء العراقي نتيجة مباراة فريقها أمام الميناء في الجولة الأولى من الدوري العراقي، والتي انتهت بفوزه 3-1.

لماذا؟ عاد الميناء لتوه إلى الدوري العراقي بعد مرور عام على هبوطه، وبطبيعة الحال أبرم العديد من الصفقات.

أخبار متعلقة:
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"

لكنه اصطدم بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم السماح له بقيد اللاعبين الجدد، بسبب شكاوى ضده من محترفين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم.

بالتالي دخل الميناء منافسات الدوري العراقي ومعه 16 لاعبا فقط، بين أصحاب العقود الذين لم يرحلوا، وبين العناصر الشابة التي دفع بها المدرب مؤيد جودي مرغما.

جودي الذي أقر عبر موقع "شفق نيوز" العراقي أنه لا يعرف أسماء بعض لاعبي فريقه قبل المباراة، لم يكن المدير الفني أصلا بل المدرب المساعد واضطر لقيادة الفريق لحل الأزمة، فقد رفض المدرب قحطان جثير قيادة الفريق إذا لم تتمكن إدارة النادي من حل المشكلة.

وطلب نادي الميناء من اتحاد الكرة تأجيل المباراة لحين حل هذه المشكلة، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

الدوري العراقي الكهرباء العراقي الميناء العراقي
نرشح لكم
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا انتهت في الدوري الإفريقي - الوداد (3)-(0) إنييمبا.. البيضاوي إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: لن تراني مختلفا ونحن متصدرون.. وسر جعل اللاعبين في أفضل حال دائما 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه ساعة | الوطن العربي
طبيب الزمالك: إصابة مصطفى شلبي ليست مقلقة.. ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة ساعة | الدوري المصري
تامر مصطفى: الفعالية أهم من الاستحواذ.. وتدربنا على هدف قفة ضد الزمالك 4 أيام ساعة | الدوري المصري
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف ساعة | الكرة الأوروبية
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 3 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا