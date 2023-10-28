"نأسف لما حدث".. سر اعتذار فريق عراقي بعد الفوز على منافسه

"نأسف للسيناريو الذي حصل للميناء.. كنا نريد أن تكون المواجهة متكافئة، لكن ليس باليد حيلة. سنكتفي بصورة واحدة مرفقة بالخبر، احتراماً لنادي الميناء العظيم وجماهيره المحترمة".

هكذا نشرت صفحة فريق الكهرباء العراقي نتيجة مباراة فريقها أمام الميناء في الجولة الأولى من الدوري العراقي، والتي انتهت بفوزه 3-1.

لماذا؟ عاد الميناء لتوه إلى الدوري العراقي بعد مرور عام على هبوطه، وبطبيعة الحال أبرم العديد من الصفقات.

لكنه اصطدم بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم السماح له بقيد اللاعبين الجدد، بسبب شكاوى ضده من محترفين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم.

بالتالي دخل الميناء منافسات الدوري العراقي ومعه 16 لاعبا فقط، بين أصحاب العقود الذين لم يرحلوا، وبين العناصر الشابة التي دفع بها المدرب مؤيد جودي مرغما.

جودي الذي أقر عبر موقع "شفق نيوز" العراقي أنه لا يعرف أسماء بعض لاعبي فريقه قبل المباراة، لم يكن المدير الفني أصلا بل المدرب المساعد واضطر لقيادة الفريق لحل الأزمة، فقد رفض المدرب قحطان جثير قيادة الفريق إذا لم تتمكن إدارة النادي من حل المشكلة.

وطلب نادي الميناء من اتحاد الكرة تأجيل المباراة لحين حل هذه المشكلة، ولكن طلبه قوبل بالرفض.