طبيب الزمالك: إصابة مصطفى شلبي ليست مقلقة.. ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 00:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

إصابة مصطفى شلبي وخروجه على نقالة أمام إنبي

كشف محمد أسامة طبيب فريق نادي الزمالك تفاصيل إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق.

واسُتبدل شلبي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ضد إنبي متأثرا بالإصابة، حيث خرج على نقالة.

وقال أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي: "مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة".

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وأضاف "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأتم "شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب".

وتعرض الزمالك لأول خسارة محلية له الموسم الجاري بالخسارة بنتيجة 2-1 ضد إنبي في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

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