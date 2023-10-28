قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف

ضغط جيرونا على برشلونة وريال مدريد بعد الفوز على سيلتا فيجو بهدف دون رد وتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ولعب جيرونا ضد سيلتا فيجو في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني قبل أن يلتقي برشلونة ضيفه ريال مدريد في نفس الجولة من بطولة الدوري.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق: يانجيل هيريرا.

وللمباراة الثالثة على التوالي يحقق جيرونا الفوز على أرضه يوم الجمعة ضمن مباريات الدوري الإسباني، بعدما لم يحقق الفوز من قبل في 5 مباريات (خسر 3 وتعادل 2).

وفي الدقيقة 41 عندما انطلق جوناثان بامبا جناح سيلتا فيجو بفردية وسدد بقوة في الجانب الأيسر لباولو جازانيجا حارس جيرونا ولكن تصدى لها الأرجنتيني بصعوبة ويبقى النتيجة على حالها بدون أهداف.

وفي الدقيقة 66 استلم يان كوتو لاعب جيرونا الكرة بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن مرت فوق العارضة بقليل.

وجاء الوقت الحاسم لجيرونا ففي الدقيقة 91 تمكن هيريرا من استلام الكرة تحت ضغط على حافة منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين فيسينتي جوايتا حارس سيلتا فيجو.

وسجل لاعب الوسط الفنزويلي هدفه الرابع هذا الموسم في المباراة الـ11 له، وهذا العدد أكثر مما سجله في الموسمين السابقين مجتمعين وهم ثلاثة أهداف في 43 مباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 28، بينما توقف سيلتا فيجو عن النقطة السادسة في المركز الـ18.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في وصافة الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفي حالة فوز النادي الملكي على البلوجرانا سيتصدر ولكن لن يحدث ذلك لبرشلونة في حالة الفوز، بينما في حالة التعادل سيكون ذلك لصالح جيرونا حيث سيستمر في الصدارة.