الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الكويتي استضافة مباراة منتخب فلسطين ضد أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يأتي ذلك بعد طلب الاتحاد الجزائري استضافة مباريات منتخب فلسطين في ظل الأحداث الجارية في البلاد.

وستقام مباراة فلسطين وأستراليا على استاد جابر الأحمد الدولي يوم 21 نوفمبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الكويتي.

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وكشف الاتحاد الكويتي تلقيه "موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة مباراة فلسطين وأستراليا وذلك من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أراضيه ووسط جماهيره".

وكان جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني قد أعلن سابقا تعليق الأنشطة المحلية لكل مسابقات بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره اللبناني في الجولة الأولى من التصفيات يوم 16 نوفمبر.

على أن يستضيف أستراليا في الجولة الثالية يوم 21 من الشهر نفسه.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة من التصفيات المزدوجة، إلى جانب أستراليا ولبنان وبنجلاديش.

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