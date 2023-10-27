القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 22:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

لم يستطع أي فريق من الـ56 فريق المشاركين في دوري القسم الثاني ب أن يحقق 3 انتصارات على التوالي بنهاية الجولة الثالثة.

الفريق الوحيد الذي حصل على كل نقاطه المتاحة كان كهرباء الإسماعيلية الذي فاز بمباراتيه، ولكنه لم يشارك في الجولة الثانية لأنه لم تكن له مباراة نظرا للعدد الفردي في مجموعته.

وستتوقف المسابقة الاسبوع المقبل للمشاركة في الدور التمهيدي لكأس مصر.

المجموعة الأولى

أسمنت أسيوط 3-0 قوص

الأقصر 2-2 كيما أسوان

شبان قنا 1-4 ديروط

الألومنيوم 1-0 طهطا

ويتصدر المجموعة ديروط وكيما أسوان برصيد 7 نقاط.

المجموعة الثانية

الفيوم 3-0 بني مزار

الواسطى 0-0 تليفونات بني سويف

شباب مغاغة 0-2 الترسانة

المنيا 2-1 نجوم مصر

ويتصدر المجموعة الترسانة والفيوم برصيد 7 نقاط.

المجموعة الثالثة

مركز شباب العريش 1-2 النصر

جنوب سيناء 1-1 العبور

الشمس 2-0 المستقبل

المريخ 4-2 نجمة سيناء

ويتصدر العبور قمة المجموعة برصيد 7 نقاط.

المجموعة الرابعة

إيسترن 1-0 تيم اف سي

كهرباء الإسماعيلية 5-3 مصر للتأمين

الإنتاج الحربي 0-1 بورتو السويس

اتحاد الشرطة 1-2 ألو ايجيبت

ويتصدر كهرباء الإسماعيلية المجموعة برصيد 6 نقاط.

المجموعة الخامسة

بايونيرز 0-0 المنصورة

تلا 2-1 بني عبيد

بلقاس 1-0 صيد المحلة

نبروه 2-1 مركز شباب القزازين

كفر الشيخ 1-1 مالية كفر الزيات

ويتصدر المجموعة المنصورة وكفر الشيخ وبايونيرز برصيد 5 نقاط لكل منهم.

المجموعة السادسة

الحمام 1-3 دمنهور

سبورتنج 2-1 المجد

الإسكندرية للبترول 0-1 الأوليمبي

الهلال 0-1 مركز شباب كوم حمادة

دلفي 3-0 طلائع الاسطول

يتصدر المجموعة كلا من الأوليمبي ودلفي برصيد 7 نقاط.

القسم الثاني ب
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