البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا

شدد عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي أن التركيز أمام فريق مثل الزمالك يكون أضعافا.

وانتصر إنبي بنتيجة 2-1 أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال عبد العزيز البلعوطي عبر أون تايم سبورتس: "فوز مهم يأتي أمام فريق كبير بجحم نادي الزمالك، وأشكر الجميع من جهاز فني ولاعبين لأنهم قدموا دورهم على أكمل وجه".

وأضاف "التركيز يكون أمام فريق مثل الزمالك 200% وليس 100%".

وأتم "التصدي لفرصة شيكابالا؟ لم أتوقع أن يكون سريعا وتعاملت مع الأمر بردة فعل سريعة وصورة جيدة".

هل تعلم - عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي هو ابن عم علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر. (طالع تفاصيل أكثر من خلال كرنفال في الجول)

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سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.