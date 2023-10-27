البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

عبد العزيز البلعوطي يتألق أمام فرصة شيكابالا

شدد عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي أن التركيز أمام فريق مثل الزمالك يكون أضعافا.

وانتصر إنبي بنتيجة 2-1 أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال عبد العزيز البلعوطي عبر أون تايم سبورتس: "فوز مهم يأتي أمام فريق كبير بجحم نادي الزمالك، وأشكر الجميع من جهاز فني ولاعبين لأنهم قدموا دورهم على أكمل وجه".

أخبار متعلقة:
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي

وأضاف "التركيز يكون أمام فريق مثل الزمالك 200% وليس 100%".

وأتم "التصدي لفرصة شيكابالا؟ لم أتوقع أن يكون سريعا وتعاملت مع الأمر بردة فعل سريعة وصورة جيدة".

هل تعلم - عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي هو ابن عم علي جبر مدافع بيراميدز ومنتخب مصر. (طالع تفاصيل أكثر من خلال كرنفال في الجول)

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

الزمالك إنبي الدوري المصري في الدوري عبد العزيز البلعوطي
نرشح لكم
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"
أخر الأخبار
قبل الكلاسيكو.. جيرونا يضغط على برشلونة وريال مدريد بالفوز ضد سيلتا فيجو بهدف دقيقة | الكرة الأوروبية
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 41 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك