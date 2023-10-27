قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر

توقع أحمد أمين قفة مهاجم إنبي التسجيل ضد الزمالك، ويطمح في ارتداء قميص منتخب مصر.

وسجل قفة هدف فوز إنبي على الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

وقال قفة لـ FilGoal.com: "توقعت أن أسجل الهدف والحمد لله استطعت أن أهدي فريقي الـ 3 نقاط، وأهدي الهدف لزوجتي".

ثم أضاف عبر أون تايم سبورتس قائلا: "تركيزي كان على الفوز وليس التسجيل، والأهم أننا حققنا الفوز".

وأكمل عن مستقبله: "أركز في مشواري مع إنبي ويتبقى موسمين في عقدي، وأي شيء سيحدث سيكون من خلال النادي".

وأتم "طموحي الآن هو ارتداء قميص منتخب مصر".

هل تعلم - أن "قفة" هو لقب العائلة وليس أوفا كما تُكتب. (طالع معلومات أكثر عن لاعبي الدوري المصري من خلال كرنفال في الجول)

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جووووول .. التاني إنباوي



أحمد أمين أوفا يسجل من ركنية الهدف الثاني في شباك الزمالك🔥🔥 pic.twitter.com/zu40UZqt9h — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 27, 2023

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.