بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن فسخ عقد اللاعب أنور الغازي مع ناديه أنور ماينتس الألماني.

وكان النادي قد قرر إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعم لـ فلسطين جراء الأحداث الأخيرة.

وفي اجتماع مع إدارة النادي أمس -الخميس- أرادت الإدارة أن يعتذر الغازي، ولكنه رفض مؤكدا للمسؤولين أنه يدعم السلام والإنسانية لكل ضحايا الحرب.

وقالت مصادر لـ "بي بي سي سبورت" أن الغازي تم إبلاغه بفسخ تعاقده.

وكان الغازي قد انضم إلى ماينتس في صفقة انتقال حر في سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن أيندهوفن.

وكان أنور الغازي نشر بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيه:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

وخاض الغازي خمس مباريات مع ماينز صنع خلالهم هدفا وحيدا.