تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا

أوضح تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي أن فريقه أغلق مفاتيح لعب الزمالك وهو ما ساهم في الفوز على الأبيض.

وانتصر إنبي على الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال تامر مصطفى عبر أون تايم سبورتس 1: "المشكلة لا تكون ستواجه من بل في فريقك، الأهم أن نلعب بهويتنا وأسلوبنا وبعض التفاصيل هي ما تصنع الفارق".

وأكمل "واجهنا فريقا كبيرا ولديه حلول كثيرة ومدير فني محترم، تعاملنا مع التفاصيل والحلول المتاحة لهم، وأغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا".

وعن تأثر الفريق بإيقاف القيد في الصيف أجاب قائلا: "وقف القيد ليس ذنب مجلس الإدارة الحالي أو الجهاز الفني وهي تراكمات قديمة".

وأتم "اللاعبون أدوا بصورة جيدة وبالتأكيد نريد تجديد الدماء وضم عناصر مختلفة، وهذا ما سيحدث في يناير المقبل".





































































































سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.