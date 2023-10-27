خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 21:44

كتب : عمرو نبيل

إنبي

بدأ نادي إنبي في مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الزمالك في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قرر صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس.

وواصل إنبي تعزيز تفوقه على الزمالك في المواجهات المباشرة الأخيرة وحقق فوزا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

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