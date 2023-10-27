مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي

اعترف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بخطأه بعدم اللعب بمهاجم صريح ضد إنبي.

وخسر الزمالك لأول مرة في الموسم أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "سيطرنا بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي".

وأضاف "الزمالك استحوذ على الكرة وخسر بكرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الفريق مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسأشرح هذا الأمر في التدريبات".

واعترف قائلا: "أخطأت بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، وبعد التأخر بهدفين كان يجب أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر".

وأتم "المباراة السابقة لعبنا بثلاثة لاعبين في الدفاع وحققنا الفوز بخماسية، واليوم اعتمدت على 4 لاعبين في الدفاع وخسرت بهدفين".

وتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط احتل بها المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط ارتقى بها المركز السادس.





































































































وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.