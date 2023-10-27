العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 21:08

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

واصل إنبي تعزيز تفوقه على الزمالك في المواجهات المباشرة الأخيرة وحقق فوزا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل ثنائية إنبي: زياد كمال وأحمد أمين قفة، فيما سجل أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك.

وللمباراة الرابعة على التوالي في الدوري لا يخسر إنبي من الزمالك، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل مرة.

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وللمباراة الثانية على التوالي يحقق تامر مصطفى مدرب إنبي الفوز على الزمالك بعدما فاز في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي، حيث تفوق حينها على جوسفالدو فيريرا.

وتلقى الزمالك خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 8 نقاط ظل بها في المركز الرابع.

بينما ارتقى إنبي للمركز السادس برصيد 7 نقاط ومحققا فوزه الثاني تواليا في الدوري.

التشكيل

لم يُجر تامر مصطفى المدير الفني لإنبي أي تغيير على تشكيل الفريق الذي حقق الفوز الجولة الماضية على البنك الأهلي.

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في المقابل عاد محمد عواد بعد نهاية إيقافه، وأيضا محمود علاء ومحمد عبد الغني في الدفاع، وتواجد عمر جابر في خط الوسط.

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وصف المباراة

حاول الزمالك شيكابالا تهديد مرمى البلعوطي مبكرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بـ زيزو وخرجت لضربة مرمى.

هدأت أحداث المباراة ثم بدأ إنبي الخروج من مناطقه الدفاعية لتهديد مرمى محمد عواد.

وفي الدقيقة 21 انفرد رفيق كابو وسدد كرة لكن عواد كان في الموعد ومنع الهدف الأول.

وبعد دقيقة واحدة سدد محمد حمدي كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن تسديدته الأرضية كانت ضعيفة ومرت دون خطورة على مرمى عواد.

ضغط إنبي أسفر سريعا عن هدف أول بتسديدة من زياد كمال من خارج منطقة الجزاء الذي سدد كرة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك بعدما غالطت عواد في الدقيقة 22.

ولأول مرة يسجل زياد كمال هدفين في نفس الموسم من الدوري المصري، بعدما سجل هدفين سابقا خلال آخر موسمين.

وتحصل الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 29 بعدما عرقل زياد كمال صاحب هدف إنبي زيزو داخل منطقة الجزاء.

وانبرى زيزو لركلة الجزاء في الدقيقة 30 وسددها في الشباك بنجاح معززا رصيده التهديفي مع الأبيض من علامة الجزاء في جميع المسابقات لـ 27 هدفا.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شابها الهدوء بين الطرفين لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بداية الشوط الثاني جاءت مثل نهاية الشوط الأول.

وكاد شيكابالا بفضل ضغطه على أحمد صبيحة من أجل يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 55 لكن كرته تصدى لها البلعوطي ببراعة.

أصيب عبد الرحمن عماد وتوقفت المباراة، فأجرى تامر مصطفى تغييرين لإنبي دفعة واحدة بمشاركة علي فوزي وأحمد نادر حواش وخروج عماد ومصطفى دويدار في الدقيقة 60.

أحمد نادر من اللمسة الأولى في الدقيقة 61 أرسل عرضية متقنة من الجهة اليسرى مرت من الجميع لكنها وجدت قدم رفيق كابو الذي سدد كرة أعلى من عارضة عواد.

وبعد 4 دقائق عرضية أخرى من الجهة اليسرى لكن محاولة قفة مرت بجوار القائم الأيمن دون خطورة على عواد.

وفي الدقيقة 68 تألق عواد وأبعد تسديدة قوية من محمد ناصر من خارج منطقة الجزاء لركنية.

ونفذ البديل علي فوزي الركلة الركنية على الزاوية القريبة لتجديد رأسية قفة الذي سدد في الشباك هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 69.

أوسوريو أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بحثا عن تعديل النتيجة بمشاركة مصطفى الزناري وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري بدلا من محمود علاء وشيكابالا ويوسف أوباما على الترتيب في الدقيقة 72.

وكاد محمد حمدي أن يساهم في الهدف الثالث بعرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدة قفة على الطائر أمسك بها عواد في الدقيقة 78.

في المقابل دفع تامر مصطفى بأحمد جمال بدلا من رفيق كابو في الدقيقة 77.

وتألق أحمد خليل "كالوشا" في إبعاد تسديدة فتوح من على خط المرمى في الدقيقة 86.

قبل دقيقتين على نهاية اللقاء، أشرك أوسوريو كل من سيد عبد الله ومحمد أشرف "روقا" بدلا من مصطفى شلبي الذي خرج مصابا وعمر جابر.

في المقابل شارك أحمد يوسف وأطلق تسديدة من اللمسة الأولى له لكنه أعلى من مرمى عواد في الدقيقة 89.

محمد عادل حكم اللقاء احتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراة بخسارة أولى للزمالك في الدوري الموسم الجاري.

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