انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة

يحل توتنام ضيفا على كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الديوك جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة توتنام ضد كريستال بالاس.

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نهاية المباراة بفوز الديوك بهدفين مقابل هدف.

ق94 تقنية الفيديو تراجع هدف أيو إذ لمست يد أيو قبل أن يستلم الكرة، لكن تقرر احتسابه لتصبح النتيجة 2-1

ق93 جووول تقليص الفارق من جوردان أيو بعد تسديدة من داخل الـ18

ق89 تبديلين لاستهلاك الوقت من قبل توتنام بخروج الثنائي ماديسون وديان كولوسيفسكي ودخول بريان جيل ورودريجو بنتانكور

ق83 تقنية الفيديو ترفض احتساب ضربة جزاء لتوتنام

ق82 توتنام مسيطر بشكل كلي على مجريات المباراة ومستحوذ على الكرة

ق66 نجح جونسون سريعا بعد دقيقتين من دخوله في صناعة الهدف الثاني للديوك بعد عرضية تجاه سون هيونج مين وسددها مباشرة لتسكن شباك كريستال بالاس.

ق64 أجرى بوستيكوجلو تبديلين بخروج يفيس بيسوما وريتشارليسون ودخول بيير إيميل هويبيرج وبرينان جونسون

ق52 الهدف الأول لتوتنام بعد عرضية من ماديسون ويفشل جويل وارد مدافع كريستال بالاس في إخراجها خارج الملعب ويضعها في شباك فريقه.

إجراء التبديل الأول بين شوطين المباراة من توتنام بخروج بن ديفيز ودخول إيمرسون رويال

بداية الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق38 صراع في خط الوسط بين الفريقين ينتج عنه قلة وجود هجمات خطيرة.

ق16 تسديدة عالطائر من جيمس ماديسون من داخل الـ18 بعد رأسية من ريتشارليسون لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق7 الحارس الإيطالي يتألق مرة أخرى بتصديه كرة أرضية خطيرة من داخل الـ18 على يساره من المهاجم أودسون إدوارد.

ق6 فيكاريو حارس توتنام يتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة