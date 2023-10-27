تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

هيونج مين سون و جيمس ماديسون - توتنام

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام عن تشكيل فريقه أمام كريستال بالاس في المباراة التي ستجمهما بعد قليل في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقود هيونج مين سون هجوم الديوك إذ يسعى لمواصلة اللحاق بإيرلينج هالاند على لقب هداف الدوري الذي يبتعد عن النرويجي بفارق هدفين فقط.

ويأتي جيمس ماديسون من خلفه كصانع ألعاب، ويجاوره كل من يفيس بيسوما وبابي ماتار سار.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - بن ديفيز

خط الوسط: يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هيونج مين سون - ريتشارليسون

ويتصدر الديوك جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

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