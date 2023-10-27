للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 20:06

كتب : عمرو نبيل

عمر الساعي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي عن تجديد عقد كل من: إياد العسقلاني وعمر الساعي لمدة خمسة مواسم.

عمر الساعي

النادي : الإسماعيلي

إياد العسقلاني

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي
الدوري المصري

ويعد الثنائي من قطاع ناشئين النادي وتم تصعيده للفريق الأول منذ الموسم الماضي.

وجاء تجديد العقد من أجل الحفاظ على مستقبل الفريق لفترة طويلة إذ يبلغ العسقلاني من العمر 18 عاما، حيث يلعب بشكل رئيسي في مركز قلب الدفاع مع إمكانية المشاركة في مركز الظهير الأيسر.

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وشارك العسقلاني في أربع مباريات خلال الموسم الجاري بواقع 338 دقيقة ولم يسجل أي أهداف ولكن صنع هدف واحد فقط.

بينما على الجانب الآخر يلعب الساعي بشكل رئيسي في مركز الجناح الأيسر مع إمكانية اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.

ويبلغ الساعي من العمر 20 عاما وكان أيضا أحد لاعبين الناشئين في النادي ولم يلعب في أي فريق آخر.

وأشرك إيهاب جلال المدير الفني للفريق الساعي في أربع مباريات بواقع 348 دقيقة ولكن لم يسجل أو يصنع أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 4 جولات.

الإسماعيلي الدوري المصري إياد العسقلاني عمر الساعي
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