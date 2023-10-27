تشكيل أهلي جدة - محرز يقود الهجوم أمام الهلال
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 19:42
كتب : FilGoal
أعلن ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ 11 للدوري السعودي.
ويتواجد النجم الجزائري رياض محرز رفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو في هجوم فريق أهلي جدة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار
خط الوسط: محمد المجاهد - فرانك كيسي
أمامهما: رياض محرز - جابرييل فيجا - ألان سان ماكسيمان
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو
ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي خامسا برصيد 22 نقطة.
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