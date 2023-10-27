فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة

كشف محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن هدف ناديه خلال الموسم الحالي هو الفوز بالألقاب.

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على المصري بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

وتحدث فتح الله في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لبيراميدز قائلا: "هدفنا واضح وهو التتويج بالألقاب خلال الموسم الحالي، جايمي باتشيكو أشاد بروح اللاعبين العالية والانتصارات الهامة التي حققها الفريق في ظل الإصابات العديدة التي لدينا".

وأضاف "مجموعة اللاعبين يثق فيها الجهاز الفني بالكامل لتحقيق البطولات".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين أنه لا يجب علينا أن نكرر أخطاء المواسم السابقة من خلال خسارة نقاط في المتناول، ولا بد أن نخوض جميع المباريات بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز سواء محليا أو قاريا حتى في ظل الإصابات التي نعاني منها".

وأتم تصريحاته قائلا: "سعيد بالفوز على المصري الذي لعب مباريات قوية، والاهم هو الحفاظ على تصدر جدول ترتيب الدوري".

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وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة التاسعة في المركز الثالث بشكل مؤقت.