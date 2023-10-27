فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 19:30

كتب : بسام أبوبكر

محمود فتح الله - بيراميدز

كشف محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن هدف ناديه خلال الموسم الحالي هو الفوز بالألقاب.

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على المصري بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

وتحدث فتح الله في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لبيراميدز قائلا: "هدفنا واضح وهو التتويج بالألقاب خلال الموسم الحالي، جايمي باتشيكو أشاد بروح اللاعبين العالية والانتصارات الهامة التي حققها الفريق في ظل الإصابات العديدة التي لدينا".

أخبار متعلقة:
عادل أفضل بداية.. بيراميدز يفوز على المصري رغم إثارة الدقائق الأخيرة نادي بيراميدز يعلن انطلاق موقعه الرسمي خبر في الجول - سبب غياب رمضان صبحي عن بيراميدز أمام المصري خبر في الجول – علي ماهر يقرر استبعاد أحمد عيد ومنصور من مواجهة بيراميدز

وأضاف "مجموعة اللاعبين يثق فيها الجهاز الفني بالكامل لتحقيق البطولات".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين أنه لا يجب علينا أن نكرر أخطاء المواسم السابقة من خلال خسارة نقاط في المتناول، ولا بد أن نخوض جميع المباريات بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز سواء محليا أو قاريا حتى في ظل الإصابات التي نعاني منها".

وأتم تصريحاته قائلا: "سعيد بالفوز على المصري الذي لعب مباريات قوية، والاهم هو الحفاظ على تصدر جدول ترتيب الدوري".

وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة التاسعة في المركز الثالث بشكل مؤقت.

بيراميدز المصري محمود فتح الله الدوري المصري باتشيكو
نرشح لكم
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 40 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك