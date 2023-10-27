مهند لاشين: هذا ما يجب فعله للفوز بلقب الدوري.. وتعليمات باتشيكو منحتنا الانتصار

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

مهند لاشين - الجيش الرواندي - بيراميدز

أوضح مهند لاشين لاعب بيراميدز ما يجب على فريقه أن يفعله حتى النهاية للفوز بلقب الدوري المصري.

وحقق بيراميدز فوزا مثيرا على المصري بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

وقال لاشين لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفوز في مثل هذه المباريات الصعبة يجعلك منافسا حقيقيا على لقب الدوري، لكن لحصد البطولة يجب أن نلعب كل مباراة بشكل منفصل ونكون في أتم تركيزنا وسنرى في النهاية ماذا سيحدث".

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وأضاف "تعليمات جايمي باتشيكو المدير الفني لنا أنه يجب علينا التحكم والسيطرة على إيقاع المباراة، سواء برفعه أو خفضه كما نريد، في الشوط الأول ضغطنا بشكل قوي على المصري".

وأكمل "أخبرنا باتشيكو بين الشوطين أن المصري سيضغط عاليا في الشوط الثاني وسيتركون خلفهم مساحات ولذلك يجب أن نستغلها ونسجل المزيد من الأهداف وهذا ما فعلناه".

وأنهى حديثه قائلا: "دائما المباريات التي نواجه فيها علي ماهر تكون صعبة للغاية، لكن درسنا جيدا طريقة لعبهم، والمصري فريق كبير والمباراة لم يكن سهلا".

ويبدو أن المدرب البرتغالي يدرس جيدا المصري إذ لم يتعرض لأي خسارة أمام الفريق البورسعيدي إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.

وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة التاسعة في المركز الثالث بشكل مؤقت.

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