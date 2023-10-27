مصدر من المصري لـ في الجول: توقيع عقوبات مالية على مروان حمدي.. وقرارات أخرى
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 18:52
كتب : عمرو نبيل
كشف مصدر من النادي المصري أنه سيتم توقيع عقوبات على مروان حمدي مهاجم الفريق بعد مباراة بيراميدز.
مروان حمدي
النادي : المصري
وخسر المصري مواجهته ضد بيراميدز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا.
وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "سنصدر عقوبات مالية على مروان حمدي لاعب الفريق بسبب ما بدر منه نحو الجماهير خلال مباراة بيراميدز".
وأوضح "مجلس الإدارة سيتخذ قرارات أخرى ضد اللاعب".
سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (2) ومصطفى فتحي، فيما سجل غيلاس قناوي ومحمد الشامي هدفي المصري.
وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.
ولا يزال علي ماهر يبحث عن الفوز ضد بيراميدز منذ موسم 2021-22 حيث تعادل في 2 وخسر 3 منذ الفوز الأخير الذي تحقق مع فيوتشر.
ولم يخسر باتشيكو أمام المصري من قبل حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة بدون أهداف.
وابتعد بيراميدز في الصدارة برصيد 13 نقطة، وسيواجه الجولة المقبلة سيراميكا كليوباترا.
فيما توقف رصيد المصري عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثالث بشكل مؤقت.
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