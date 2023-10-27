مصدر من المصري لـ في الجول: توقيع عقوبات مالية على مروان حمدي.. وقرارات أخرى

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 18:52

كتب : عمرو نبيل

مروان حمدي أثناء خروجه خلال مباراة المصري

كشف مصدر من النادي المصري أنه سيتم توقيع عقوبات على مروان حمدي مهاجم الفريق بعد مباراة بيراميدز.

وخسر المصري مواجهته ضد بيراميدز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وظهر مروان حمدي غاضبا أثناء تبديله في الدقيقة 75 حيث عوضه ليستويل أمانكونا.

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وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "سنصدر عقوبات مالية على مروان حمدي لاعب الفريق بسبب ما بدر منه نحو الجماهير خلال مباراة بيراميدز".

وأوضح "مجلس الإدارة سيتخذ قرارات أخرى ضد اللاعب".

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (2) ومصطفى فتحي، فيما سجل غيلاس قناوي ومحمد الشامي هدفي المصري.

وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ولا يزال علي ماهر يبحث عن الفوز ضد بيراميدز منذ موسم 2021-22 حيث تعادل في 2 وخسر 3 منذ الفوز الأخير الذي تحقق مع فيوتشر.

ولم يخسر باتشيكو أمام المصري من قبل حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة بدون أهداف.

وابتعد بيراميدز في الصدارة برصيد 13 نقطة، وسيواجه الجولة المقبلة سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد المصري عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثالث بشكل مؤقت.

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