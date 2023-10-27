عادل أفضل بداية.. بيراميدز يفوز على المصري رغم إثارة الدقائق الأخيرة

حقق بيراميدز فوزا مثيرا على المصري بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي (2) ومصطفى فتحي، فيما سجل غيلاس قناوي ومحمد الشامي هدفي المصري.

وعادل بيراميدز أفضل بداية له في الدوري بعد مرور 5 جولات بتحقيق 13 نقطة بعدما حققها من قبل موسم 2021-2022 مع إيهاب جلال آنذاك.

ولا يزال علي ماهر يبحث عن الفوز ضد بيراميدز منذ موسم 2021-22 حيث تعادل في 2 وخسر 3 منذ الفوز الأخير الذي تحقق مع فيوتشر.

ولم يخسر باتشيكو أمام المصري من قبل حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة بدون أهداف.

وابتعد بيراميدز في الصدارة برصيد 13 نقطة، وسيواجه الجولة المقبلة سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد المصري عند 9 نقاط ظل بها في المركز الثالث بشكل مؤقت.







































































































































التشكيل

قاد مروان حمدي هجوم المصري، وعاد إلياس الجلاسي لقيادة خط الوسط.

في المقابل قاد فيستون ماييلي ومصطفى فتحي هجوم بيراميدز في غياب رمضان صبحي.

وصف المباراة

كاد مصطفى فتحي أن يهز شباك المصري مبكرا في الدقيقة 15 بعد عرضية من محمد حمدي مهدها ماييلي بالكعب للجناح المصري الذي سدد كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

ظل ضغط بيراميدز قائما في الشوط الأول، وفي الدقيقة 19 أرسل محمد الشيبر عرضية لمحمود مرعي الذي هدد مرمى عصام ثروت برأسية لكن أبعدها ببراعة.

هدأت أحداث المباراة قليلا وحاول لاعبو المصري عن طريق مروان حمدي تهديد مرمى الشناوي لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 42 سدد محمد الشامي كرت مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

الشوط الأول كاد أن يتنهي سلبيا لولا الكونغولي فيستون ماييلي الذي حوّل عرضية الشيبي برأسية في الشباك كاتبا تقدم بيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني سدد مصطفى فتحي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عززت تقدم بيراميدز بالهدف الثاني.

أسلوب وضغط بيراميدز هدأ ما منح المصري فرصة للخروج هجوميا ومحاولة تقليص الفارق.

في الدقيقة 70 واجه إسلام عطية مرمى الشناوي واختار التمرير عوضا عن التسديد لكن كرته لم تصل لمروان حمدي ليهدي فرصة هدف محقق للمصري لتقليص الفارق.

دقائق مثيرة

في الدقيقة 83 سجل محمد الشامي الهدف الأول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من البديل ليستويل أمانكونا.

ومباشرة وبعد دقيقتين، مرر وليد الكرتي بينية في عمق دفاع المصري انفرد على إثرها ماييلي وسدد مباشرة في شباك ثروت معززا تقدم بيراميدز بالهدف الثالث.

لم يرفض المصري الاستسلام ومرر أمانكونا كرة بينية لغيلاس قناوي الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني على يسار الشناوي في الدقيقة 88.

ضغط المصري في الوقت بدلا من الضائع لم يسفر عن خطف هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز شاق لبيراميدز.