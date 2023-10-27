تشكيل إنبي - لا تغييرات.. وقفة في الهجوم ضد الزمالك

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

فريق إنبي

دفع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بـ أحمد أمين "قفة" في هجوم الفريق أمام الزمالك.

ويلتقي إنبي والزمالك لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

ويبدأ التشكيل الأساسي لإنبي ذاته دون أي تغييرات بعدما حقق فوزه الأول في الموسم الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – عودة عواد وعلاء.. وأوباما مهاجم أمام إنبي محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. وبسيوني لمواجهة المصري وبيراميدز قائمة الزمالك - عودة عبد المجيد وعواد أمام إنبي.. واستمرار غياب عمرو السيسي خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك أمام إنبي في الدوري

ويواصل إنبي الاعتماد على ثلاثي في الدفاع بقيادة أحمد خليل "كالوشا".

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

Image

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - على فوزى - أحمد يوسف - محمد حتحوت - مروان داوود - أحمد جمال - أحمد العجوز - سيف الخشاب - أحمد نادر حواش.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

الزمالك إنبي الدوري المصري في الدوري الأوروبي تشكيل إنبي
نرشح لكم
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 8 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك