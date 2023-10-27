تشكيل إنبي - لا تغييرات.. وقفة في الهجوم ضد الزمالك

دفع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بـ أحمد أمين "قفة" في هجوم الفريق أمام الزمالك.

ويلتقي إنبي والزمالك لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

ويبدأ التشكيل الأساسي لإنبي ذاته دون أي تغييرات بعدما حقق فوزه الأول في الموسم الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي.

ويواصل إنبي الاعتماد على ثلاثي في الدفاع بقيادة أحمد خليل "كالوشا".

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: مصطفى دويدار – زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - على فوزى - أحمد يوسف - محمد حتحوت - مروان داوود - أحمد جمال - أحمد العجوز - سيف الخشاب - أحمد نادر حواش.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.