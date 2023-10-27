مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

أرتيتا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن إصابتي جابرييل جيسوس وتوماس بارتي وتطورات حالتهما.

ويستعد المدفعجية لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقال أرتيتا أثناء المؤتمر الصحفي: "الفحوصات أثبتت أن جيسوس يعاني من إصابة عضلية وقد نفقده لعدة أسابيع، لا أستطيع أن أعطيك مدة غياب لجيسوس، لأنه دائما ما يفاجئنا".

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وأضاف "لعب مباريات كثيرة معنا ورفقة منتخب بلاده وهذا لم يفعله منذ فترة طويلة".

وعن إصابة بارتي قال: "تعرض أيضا لإصابة عضلية ونتوقع أن يغيب عدة أسابيع، لا نعرف المدة، لكن سيجري المزيد من الفحوصات، تعرض لتلك الإصابة خلال تسديده للكرة في التدريبات".

وردا على اللعب أثناء أعياد الميلاد قال المدير الفني الإسباني: "سنحتاج للعديد من اللاعبين، لديهم مقدار معين من الطاقة وسوف تدوم لفترة طويلة، يجب أن نتأقلم على ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا لاعبين بمستويات مختلفة في الهجوم، وكاي هافيرتز من الممكن أن يلعب في ذلك المركز وهو كان جيدا بالفعل".

ويحتل الجانرز المركز الثالث في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب بنقطة واحدة فقط.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا جيسوس بارتي
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