انتهت في الدوري - بيراميدز (3) - (2) المصري.. انتصار مثير

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

هدف فيتسون ماييلي لاعب بيراميدز في المصري

يلعب المصري أمام بيراميدز على استاد برج العرب ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام بيراميدز.

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انتهت

ق 88: غيلاس قناوي يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة من داخل منطقة

ق 85: جووول ماييلي يسجل هدف بيراميدز الثالث بانفراد بعد بينية رائعة من الكرتي في عمق دفاع المصري

ق 83 جووول محمد الشامي يسجل الهدف الأول وتقليص الفارق بعد عرضية من ليستويل أمكانونا

ق 70 فرصة لإسلام عطية من داخل منطقة الجزاء أمام المرمى لكنه فضل التمرير بدلا من التسديد لتضيع فرصة هدف محقق للمصري

ق48 مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة من محمد حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 +2 فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بضربة رأسية بعد عرضية محمد الشيبي.

ق42 تسديدة من محمد الشامي لاعب المصري من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

ق19 كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها محمود مرعي برأسية من منتصف منطقة الجزاء ولكن أبعدها حارس المصري عصام ثروت من منتصف مرماه.

ق15 كرة عرضية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من جهة اليسار مهدها فيستون ماييلي بالكعب إلى مصطفى فتحي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر.

ق8 كرة عرضية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من جهة اليسار وصلت سهلة للحارس عصام ثروت.

انطلاق المباراة.

الدوري المصري المصري بيراميدز
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