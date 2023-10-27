تشكيل بيراميدز - فتحي والسعيد أساسيان أمام المصري.. وغياب رمضان صبحي
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 15:32
كتب : FilGoal
يبدأ عبد الله السعيد في تشكيل بيراميدز الأساسي خلال مواجهة المصري اليوم الجمعة.
ويلتقي الفريقان في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري.
ويغيب رمضان صبحي عن قائمة الفريق، فيما يقود فيستون ماييلي ومصطفى فتحي الهجوم.
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي
الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي
الهجوم: عبد الله السعيد – فيستون ماييلي - مصطفى فتحي
وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - جعفر أوكا - يوسف أسامة نبيه - دودي الجباس - فاخري لاكاي.
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