تشكيل المصري - تغييران أمام بيراميدز.. وغياب الجلاسي
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 15:20
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لخوض مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الجمعة.
ويلتقي الفريقان في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري.
ويتواجد النيجيري إيزي إيميكا ومحمد الشامي في تشكيل المصري الأساسي.
فيما يغيب التونسي إلياس الجلاسي وميدو جابر عن القائمة كاملة بعدما شاركا يف التشكيل الأساسي خلال مواجهة طلائع الجيش بالجولة الماضية.
في حراسة المرمى: عصام ثروت
في الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي
في الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي
في الهجوم:حسام جريشة - مروان حمدي- محمد الشامي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة الجزار - إسلام عطية - عمرو سعداوي - حسن علي - أمادو دجولد - غيلاس قناوي.
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