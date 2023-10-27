كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا

انهال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالإشادة على نجم فريقه محمد صلاح عقب تسجيله لهدف في انتصار الريدز على تولوز بخمسة أهداف لهدف في ثالث جولات الدوري الأوربي مساء الخميس في ملعب أنفيلد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشهدت المباراة تسجيل صلاح لهدف جميله بيمناه ليصبح أكثر لاعب تسجيلا تسجيلا للأهداف الأوروبية مع فريق إنجليزي بـ43 هدفا متجاوزا تيري هنري أيقونة أرسنال بـ42 هدفا.

كما شهدت ارتداء صلاح لشارة قيادة ليفربول عقب مشاركته.

وتحدث كلوب للصحفيين قائلا: "صلاح يتصرف خارج الملعب كرجل ناضج لكن داخله مازال لاعبا شابا، إنه في حالة بدنية ممتازة، أعتقد انه إذا قمنا بفحصه فإن غالبية العظام ربما تكون في عمر 19 أو 20 عاما لأنه يظل في حالة جيدة".

وواصل المدرب الألماني حديثه "صلاح لديه فهم للعبة نحاول أن نشرحه للاعبين الشباب، الجميع يعرف الكثير عن كرة القدم مع نهاية مسيرته في عمر الـ35 لكن كلما تمكنت من الحصول على تلك المعلومات في وقت مبكر فستصبح أكثر فائدة".

وأردف مدرب ليفربول "هو يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير فهو يعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه وإن لم يتمكن من التسجيل فهو مازال يشكل تهديدا لنا وهذا مهم للغاية، لا أستطيع مقارنته بلاعبين آخرين يبلغون من العمر 30 عاما لأنني لا أعتقد أنه كذلك من الناحية البيولوجية".

أما عن تحطيم رقم هنري فقال كلوب: "ربما صلاح كان سيحطم المزيد من الأرقام لو كنت مهتما بذلك، لأنني في بعض الأحيان أستبعده من المباريات عندما كان بإمكانه تحطيم رقما ما، لم يكن الأمر مقصودا من جانبي ولكنني لست مهتما بتلك الجزئية من الأرقام".

وأكمل "صلاح حطم رقم هنري أمام تولوز ولو لم يكن حطمه لكان سيقوم بالأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة، صلاح لاعب جيد".

واختتم كلوب تصريحاته مشددا "نحن نقدره وسنقدره أكثر بعد مسيرته عندما ندرك أننا رأينا شيئا مميزا حقا".

ويتألق صلاح في الموسم الجاري رفقة ليفربول إذ أنه سجل تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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