بي إن سبورتس: عودة خماسي برشلونة قبل الكلاسيكو

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

عاد 5 لاعبين من عناصر نادي برشلونة للمشاركة في تحضيرات الفريق الأخيرة لخوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد عصر السبت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس":، فإن مران برشلونة الختامي تحضيرا لمواجهة ريال مدريد، شهد مشاركة الخماسي: روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج وبيدري وجويل كوندي.

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الخماسي السابق ذكره غاب عن برشلونة خلال الفترة الماضية لإصابات مختلفة، وسيحسم الجهازين الطبي والفني للنادي الكتالوني موقفهما من المشاركة أمام ريال مدريد.

من جانبه قال تشافي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "المشاركة في الكلاسيكو تعني الكثير، فالكل يريد اللعب فيه. إنها فرصة كبرى. نلعب هذه المباراة بعد انتصارين حققناهما، ونريد الفوز في هذا اللقاء لتحقيق دفعة أكبر".

وأوضح "الجميع يريد التواجد في المباراة، لكن الطاقم الفني والطاقم الطبي لا يريدان إجبار أي لاعب على المشاركة. هم يريدون اللعب من باب الالتزام مع الفريق، لكننا سنرى ما سيحصل وغدا سنقرر".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة بعد مرور 10 جولات.

ريال مدريد برشلونة
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