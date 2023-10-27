مؤتمر تشافي: الكل يرد المشاركة في الكلاسيكو.. وهذا موقف ليفاندوفسكي ودي يونج

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن سعادته بالأجواء التي يعيشها فريقه قبل خوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد عصر السبت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "المشاركة في الكلاسيكو تعني الكثير، فالكل يريد اللعب فيه. إنها فرصة كبرى. نلعب هذه المباراة بعد انتصارين حققناهما، ونريد الفوز في هذا اللقاء لتحقيق دفعة أكبر".

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وأضاف "الجميع يريد التواجد في المباراة، لكن الطاقم الفني والطاقم الطبي لا يريدان إجبار أي لاعب على المشاركة. هم يريدون اللعب من باب الالتزام مع الفريق، لكننا سنرى ما سيحصل وغدا سنقرر".

وأوضح "ليفاندوفسكي ودي يونج إذا اكتملت جاهزيتهما بنسبة 100% فلن يكون هناك مشكلة في مشاركتهما"

وشدد "بيلينجهام لاعب أساسي في ريال مدريد، فهو يهاجم المساحات بشكل جيد للغاية، ويدخل الى العمق. جواو فيليكس نفس الشيء، إنه لاعب يصنع الفارق، وكلاهما يمكن أن يكونا حاسمين لفريقه، دعونا نآمل أن يكون الغد التوفيق بشكل أكبر لجواو".

وأجاب "جافي؟ لقد نضج كثيرا معنا، إذا لم أكن مخطئا في العام الأول تم طرده مرة واحدة، وهذا الموسم مرة أخرى، فقط، لا شيء أكثر من ذلك. جافي يمثل روح الفريق".

وأتم "نحن نحب أن نلعب هذا النوع من المباريات بغض النظر عن مقدار الضغط الموجود في الخارج، فأنا دوري أن أجد طريقة لمراقبة فينيسيوس وبيلينجهام وكيفية إيقافهما".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة بعد مرور 10 جولات.

ريال مدريد برشلونة
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