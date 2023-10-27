الاتفاق السعودي يودع جيسي لينجارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي، إنتهاء فترة مشاركة الإنجليزي جيسي لينجارد في تدريباته.

الاتفاق سبق وأعلن في 23 سبتمبر الماضي، الموافقة على مشاركة لينجارد في تدريبات فريقه لمدة شهر واحد، تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد.

وكتب حساب الاتفاق: "انتهاء مشاركة اللاعب جيسي لينجارد في تدريبات الفريق".

وقدمت إدارة النادي السعودي شكرها إلى اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن شبكة ESPN، رغبة الاتفاق في التعاقد مع لينجارد وأن الثنائي الأقرب للمغادرة وفقا للمصدر ذاته هو السويدي روبن كوايسون والبرازيلي فيتينيو، وذلك لفتح المجال أمام قيد لاعب مانشستر يونياتد السابق.

ويتولى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول قيادة الاتفاق الفنية، وضم الفريق العديد من النجوم الأوروبيين في الصيف الماضي مثل جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وديماراي جراي.

ولعب لينجارد في صفوف مانشستر يونايتد منذ مرحلة الناشئين، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2011-2012.

خرج لينجارد في عدة إعارات لأندية ليستر سيتي وبيرمنجهام سيتي وبرايتون ودربي كاونتي، واستمر بين صفوف الشياطين الحمر حتى أعير في الموسم قبل الماضي إلى وست هام يونايتد.

في 2022 انتقل لينجارد إلى نوتنجهام فورست نهائيا في صفقة انتقال حر، ولكن بعد عام واحد انتهت هذه العلاقة، بعد أن سجل هدفين فقط وصنع مثلهما في 20 مباراة.