منافس الأهلي المحتمل - نونو سانتو: متفاجىء بهتاف جماهير اتحاد جدة ضدي

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أعرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جده عن تعجبه من هتاف جماهير فريقه ضده عقب نهاية مباراة الحزم.

وفشل نادي اتحاد جدة في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل اتحاد جدة أمام الحزم بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

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وقال نونو سانتو في مؤتمر صحفي: "متفاجىء بالهتاف ضدي، ولا أهتم بصراخ الجماهير. سأعود إلى منزلي ولن أهتم بهذا الأمر".

وأضاف "لم نبدأ اللقاء بالشكل الصحيح، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء، لم نكن بالقوة والشراسة الكافية، والمباراة في المجمل كانت سيئة".

وأتم "نعاني من استقبال الأهداف السهلة. أثق بعملي ولا نعلم ماذا سيحدث في المباراة المقبلة".

لاتحاد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد الخسارة من أهلي جدة والتعادل مع الفيحاء والتعاون والحزم مؤخرا.

كريم بنزيمة سجل هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي لكنه لم يكن كافيا لتحقيق الفوز.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الحزم 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

يذكر أن الاتحاد سيبدأ مشواره في البطولة بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

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