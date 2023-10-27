عبد الله السعيد: أتمنى مشاهدة صلاح وزيزو وأفشة بالدوري السعودي

يتمنى عبد الله السعيد قائد بيراميدز مشاهدة محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد مجدي "أفشة" لاعبي ليفربول والزمالك والأهلي على التوالي في الدوري السعودي مستقبلا.

عبد الله السعيد النادي : بيراميدز

وتحدث عبد الله السعيد لصحيفة "الرياضية" السعودية ردا على من أفضل لاعب مصري لعب في الدوري السعودي قائلا: "أعتقد هو أحمد حجازي".

وواصل "لقد فاز بلقب الدوري الموسم الماضي وهو قائد مؤثر وأحد أكثر اللاعبين المصريين في السعودية".

وعن لاعب مصري يتوقع نجاحه حال انتقاله للدوري السعودي أجاب "أتمنى مشاهدة صلاح وكذلك زيزو وأفشة".

وأردف السعيد "سيسضيف هذا الثلاثي للدوري السعودي وسينجحون لأن جميع المباريات قوية وهو يقدم مستوى مميز بالفعل".

وعن تجربة طارق حامد مع ضمك قال: "الوجود في الدوري السعودي حاليا مكسب لأي لاعب على المستوى الفني والحضور الجماهيري والمشاهدة والاحتكاك بنجوم الكرة في العالم".