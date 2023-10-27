موندو ديبورتيفو: محاولة أخيرة من ليفاندوفسكي لخوض الكلاسيكو

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بورتو وبرشلونة

يُجري روبرت ليفاندوفسكي محاولات مكثفة من أجل الجاهزية واللحاق بمواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد عصر السبت ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي الغائب عن الملاعب منذ 3 أسابيع، يبذل كل ما في وسعه ليتمكن من اللحاق بالكلاسيكو.

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وأوضحت التقارير أن ليفاندوفسكي سيختبر نفسه في مران برشلونة اليوم الجمعة لسحم موقفه من المباراة بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانة إلى أن مشاركة ليفاندوفسكي في الكلاسيكو غير مستبعدة.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم الأيسر يوم 4 أكتوبر الماضي، خلال مواجهة بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

المهاجم صاحب الـ35 عاما سجل 6 اهداف وصنع 4 آخرين خلال 10 مباريات خاضهم بالموسم الحالي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة بعد مرور 10 جولات.

برشلونة ليفاندوفسكي ريال مدريد
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