مدرب ميسي السابق: رونالدو مازال الأفضل في العالم

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يؤمن كريستوف جالتييه المدير الفني للدحيل القطري أن كريستيانو رونالدو مازال أفضل لاعب في العالم.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما النصر للفوز على الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي.

وقال جالتييه: "عندما تواجه رونالدو فلا يوجد الكثير تستطيع القيام به".

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وأكمل المدرب الفرنسي حديثه "لقد سجل هدفين جميلين، لقد فقدت القدرة على التعبير عن وصفه".

وأردف "ما قام رونالدو به أمر استثنائي للاعب يبلغ من العمر 38 عاما".

وأتم "هو مازال أفضل لاعب في العالم".

وسبق لجالتييه تدريب ليونيل ميسي في صفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وشارك ميسي في 41 مباراة تحت قيادة جالتييه سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 20 آخرين.

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة في البطولة الآسيوية بتسع نقاط.

أما الدحيل فياتي ثالثا بنقطة وحيدة.

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