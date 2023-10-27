رئيس مودرن فيوتشر: لن نقف أمام عمر كمال.. وجنش مثل صلاح في ليفربول

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على أن ناديه لن يقف في طريق عمر كمال عبد الواحد حال تلقيه عرضا مناسبا.

وينتهي تعاقد عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.

وقال دعبس عبر "إم بي سي مصر": "لا أتعرض للضغط بشأن عمر كمال عبد الواحد. في حال تلقينا عرضا خارجيا أو محليا مناسبا لن نقف في طريقه. حتى الآن لم يصلنا أي عروض رسمية لضم اللاعب".

وأضاف "جنش ليس مجرد حارس مرمى بالنسبة لفيوتشر. أعتبره مثل محمد صلاح في ليفربول والزمالك لم يطلب عودته".

وشدد "المشاركة في البطولات الإفريقية مهمة للغاية من أجل رفع القيمة التسويقية للنادي ولاعبيه".

وأتم "نبحث عن المصلحة المشتركة بين اللاعب والنادي لا نريد الاحتفاظ باللاعبين للأبد. نخطط لتجديد عقد عمر كمال لأنه لاعب مهم فنيا وعلى خلق رفيع".

مودرن فيوتشر تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم أمام بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.